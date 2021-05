Warum Marokko verärgert ist - Euronews am Abend am 18.05.

😮 Guten Abend!

🚣🏼‍♂️🏊‍♂️ Die Regierung in Rabat ist verärgert - schon seit ein paar Monaten. Mehr als 5.000 Menschen sind jetzt an einem Tag von Marokko aus in die spanische Enklave Ceuta gelangt. Dies hat einen politischen Hintergrund.

📞💥 US-Präsident Joe Biden hat mit Israels Regierungschef telefoniert - zum 3. Mal seit Beginn des militärischen Konflikts. Doch die Bombardements von und aus Gaza dauern an.

✈️🏖 Achtung - Die Briten kommen! Tausende sind schon wieder da - an der Algarve in Portugal.

👨‍❤️‍👨👩‍❤️‍👩 Warum das Gesetz gegen Homophobie in Italien noch nicht beschlossen ist.

💉 Verschwörungserzählungen gibt es in ganz Europa: In den Niederlanden pesten einige gegen die Corona-Impfstoffe.

🦗🕸 Ein bisschen eklig: die "Zombie-Zikaden", die über ganze Regionen herfallen - wie im Science-Fiction-Film.

🦔🐾Liebe Grüße aus dem Newsroom!