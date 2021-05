Familienministerin Franziska Giffey (43) ist zurückgetreten

Nach der Kritik an ihrer Doktorarbeit will Franziska Giffey ihr Amt in der Bundesregierung aufgeben - das wurde am Mittwochvormittag bekannt. Das Ministerium teilte mit, dass Giffey Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um ihre Entlassung als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gebeten habe.

Spitzenkandidatin der SPD in Berlin bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus will sie aber offenbar bleiben.

Anfang 2019 waren Plagiatsvorwürfe wegen Giffeys 2010 eingereichter Doktorarbeit bekannt geworden. Danach war die Arbeit von der Universität geprüft worden. Die FU Berlin erteilte Giffey eine Rüge, allerdings wurde ihr der Titel nicht aberkannt. Giffey hatte damals erklärt: "Ich stehe weiterhin zu meiner Aussage, dass ich meine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben habe". Sie bedauere, wenn ihr dabei Fehler unterlaufen seien.

Die Hochschule, bei der Giffey ihre Arbeit eingereicht hatte, stand wegen ihres Vorgehens im Kreuzfeuer der Kritik und ließ den Vorfall erneut prüfen. Die Bundesministerin hatte allerdings schon angekündigt, auf ihren Titel verzichten zu wollen.

Inzwischen hat die Universität das Verfahren neu aufgerollt. Laut Medienberichten ist die Prüfungskommission nun doch zu dem Schluss gekommen, dass der 43-Jährigen ihr Titel aberkannt werden soll. Derzeit läuft eine vierwöchige Frist, in der die SPD-Politikerin Stellung beziehen kann, erst danach wird die endgültige Entscheidung seitens der FU Berlin gefällt werden.

Eigentlich gehört die 43-jährige SPD-Politikerin zu den Hoffnungsträgerinnen ihrer Partei. Sie war von 2015 bis 2018 Bezirksbürgermeisterin in Berlin-Neukölln, seit November 2020 steht sie der Berliner Landespartei vor.

Sie kandidiert als Spitzenkandidatin der SPD Berlin für die Abgeordnetenhauswahl Ende September. Die Debatte über ihren Doktortitel kommt zur Unzeit - bislang wurden ihr gute Chancen eingeräumt, neue Regierende Bürgermeisterin von Berlin zu werden.