WHO: Impfstoffe gegen Varianten wirksam, aber: "Reisen Sie nicht!"

Die derzeit verfügbaren und zugelassenen Impfstoffe seien bisher gegen "alle Varianten des Virus" wirksam, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag mit und rief gleichzeitig zu weiterer "Vorsicht" angesichts von Covid-19 auf.

Internationale Reisen vermeiden

Auch wenn sich die gesundheitliche Lage in Europa verbessert, sollten internationale Reisen "angesichts einer anhaltenden Bedrohung und neuer Unsicherheiten" immer noch vermieden werden, warnte Hans Kluge, der Direktor der WHO Europa, insbesondere im Zusammenhang mit der neuen besorgniserregenden Variante, die zuerst in Indien entdeckt wurde, aber in der Hälfte der rund 50 Länder in der Region vorkommt.

"Es ist eine unsichere Bedrohung", sagte Catherine Smallwood, die Notfallmanagerin der WHO Europa. "Die Pandemie ist nicht vorbei."

Nach Angaben der WHO ist in der gesamten Region, die einen Teil Zentralasiens umfasst, die Zahl der neuen Fälle innerhalb eines Monats um 60 Prozent gesunken, von 1,7 Millionen Mitte April auf 685.000 in der vergangenen Woche.

"Wir bewegen uns in die richtige Richtung, aber wir müssen wachsam bleiben (...). Erhöhte Mobilität, physische Interaktionen und Zusammenkünfte können zu einer erhöhten Übertragung in Europa führen", betonte der Regionaldirektor, der darauf hinwies, dass wesentliche Reisen aufrechterhalten werden.

Darüber hinaus muss die Lockerung der sozialen Maßnahmen mit verstärkten Anstrengungen bei Tests, Rückverfolgung, Sequenzierung und Impfung einhergehen.

"Es gibt kein Null-Risiko", sagte Kluge. "Impfstoffe mögen ein Licht am Ende des Tunnels sein, aber wir dürfen uns von diesem Licht nicht blenden lassen."