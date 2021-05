Immer mehr tollkühne Frauen in fliegenden Kisten

Auf einer Flugshow in Moskau zeigte eine der höchstdekorierten Flug-Akrobatinnen spektakuläre Manöver. Svetlana Kapanina (52): "Klar, in der Sowjetunion gab es mehr Pilotinnen. Aber die Begeisterung wächst. Also, Mädels - alle an Bord."

su mit AP