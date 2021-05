Wenn der Berg Feuer spuckt - vorhersehbar?

no comment

Nach dem übrraschenden Ausbruch des Vulkans Nyiragongo in der Demokratischen Republik Kongo streiten die Fachleute weiter: Kann man Vulkanausbrüche vorhersagen oder nicht? Immerhin hatte Dario Tedesco, ein Vulkanologe an der Luigi Vanvitelli University of Campania, Italien, im Oktober 2020 davor gewarnt, "dass sich der Lava-See mit beängstigender Geschwindigkeit füllt."

Gleichzeitig ist nach Medienberichten ("Science") die Finanzierung des Goma Volcano Observatory (GVO) durch die Weltbank bedroht. Der letzte News-Eintrag auf der GVO-Webseite ist vom 26. Februar 2021.

su