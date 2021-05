Milli-Vanilli-Sänger John Davis mit 66 an Covid-19 gestorben

Der Sänger der Band Milli Vanilli ist im Alter von 66 Jahren an Covid-19 verstorben. Das hat die Tochter auf Facebook mitgeteilt.

Jasmin Davis schrieb in einem Post unter einem Konzertausschnitt: "Leider verstarb mein Vater am Coronavirus. Er machte viele Menschen glücklich mit seinem Lachen und seinem Lächeln, seinem glücklichen Wesen, seiner Liebe und vor allem durch seine Musik.Er gab der Welt so viel! Bitte gebt ihm eine letzte Runde Applaus. Wir werden ihn sehr vermissen."

Bekannt war die Band für Songs wie "Baby Don't Forget My Number".

Oder "Girl I'm Gonna Miss You".

Fab Morvan von Milli Vanilli brachte seine Trauer auf Twitter zum Ausdruck und schrieb, die Stimme von John Davis werde weiterleben.

2013 war John Davis beim Open Air Nürnberg zusammen mit den Nürnberger Symphonikern aufgetreten.