Mann erschießt 8 Menschen in Zugdepot in San José in Kalifornien

In einem Zugdepot der örtlichen Verkehrsbetriebe in San José in Kalifornien hat ein Mann mindestens acht Menschen getötet. Wie ein Polizeisprecher erklärte ist auch der mutmaßliche Todesschütze nicht mehr am Leben. "Shooter is down" twitterte das Büro des Sheriffs.

Weitere Personen wurden verletzt. Am Tatort wurden mehrere Sprengsätze gefunden.

In der Nähe des Zugdepots der VTA wurde ein Krisenzentrum eingerichtet, wie auch Bürgermeister Sam Liccardo bekannt gab. Offenbar sind die meisten Opfer Beschäftigte der Verkehrsbetriebe.

Der Bürgermeister von San José sprach von einem sehr dunklen Moment für die Stadt.