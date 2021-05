Tausende Tote hätten verhindert werden können: Ex-Berater wirft Boris Johnson Inkompetenz vor

Der Umgang mit dieser Pandemie war eine der grössten Herausforderungen, die dieses Land seit langem zu bewältigen hatte, keine Entscheidung war einfach. In einen Lockdown zu gehen, ist traumatisch für ein Land, und mit einer Pandemie dieses Ausmaßes umzugehen, war entsetzlich schwierig. In jeder Phase wurde versucht, den Verlust an Menschenleben zu minimieren.