Corona-Lage: Kinder, Cluster und wie steht es um Schweden?

In Deutschland können Kinder ab 12 Jahren - sobald die Priorisierung am 7. Juni aufgehoben wird - gegen Covid-19 geimpft werden. Doch vielerorts fehlt es weiterhin an genügend Impfstoff-Dosen - und besonders in Hausarztpraxen wird weiteres Chaos befüchtet.

Melbourne mit neuem "Circuit-Breaker-Lockdown"

In Melbourne und dem Bundessstaat Victoria bereiten sich die Menschen auf einen erneuten siebentägigen Lockdown vor - wegen eines Clusters von 26 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und offenbar tausenden Kontaktpersonen.

Australiens Ministerpräsident Scott Morrison weiß, dass er viel von den Bürgerinnen und Bürgern verlangt. Er erklärte: "Wir sind uns der Schwierigkeiten bewusst, die den Menschen in ganz Victoria auferlegt werden - aber ich stimme dem regionalen Regierungschef zu - wir brauchen einen schnellen Circuit-Breaker-Lockdown."

Ganz Australien hat etwa 26 Millionen Einwohner und verzeichnet 910 Todesfälle durch Covid-19. Die 7-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei 0,3.

Zum Vergleich: Die Schweiz mit ihren fast 9 Millionen Einwohner:innen hat mehr als 10.000 Corona-Tote zu beklagen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt derzeit 72 Neuinfektionen pro 100.000.

Japanischer Ärtzeverband will Absage von Olympia - mit drastischer Warnung

In Japan geht zwar der Fackellauf vor der Olympiade weiter, aber immer mehr Regionen werden zu Corona-Krisengebieten erklärt. Die Europäische Union hat den Export von 100 Millionen Impfstoff Dosen nach Japan genehmigt und sieht dies als "starkes Zeichen" für die Olympischen Spiele.

Doch der Chef eines japanischen Ärzteverbandes verlangt eine Absage - verbunden mit einer Warnung. Naoto Ueyama erklärte: "Es könnte eine neue Variante entstehen, ein Tokio-Olympia-Virus, und die Spiele als Dummheit der Menschheit könnten uns für die kommenden 100 Jahre verfolgen."

Die 7-Tage-Inzidenz in Japan liegt bei 24,6, doch die Behörden sind alarmiert.

Schweden "erahnt den Anfang vom Ende"

In Schweden werden einige Covid-19-Beschränkungen ab dem 1. Juni gelockert da die Zahl der Neuinfektionen stark gesunken ist. Die 7-Tage-Inzidenz wird mit 151 angebeben.

Bis zu 50 Personen dürfen bald wieder gleichzeitig ins Kino oder ins Theater. Bis zu 100 Personen können an Sport-Events im Freien teilnehmen, bei denen es keine Sitzplätze gibt. Bei Sportveranstaltungen mit Sitzplätzen und draußen sind bis zu 500 Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt.

Ministerpräsident Stefan Löfven sagte, das Land sei "dabei, den Anfang vom Ende zu erahnen,"