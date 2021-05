Einige Medien schreiben schon vom "zweiten Ischgl". Tatsächlich hatte Landrat Florian Lorenzen (CDU) am Pfingstwochenende vor einer solchen Katastrophe gewarnt und strengere Kontrollen gefordert.

Mitten im Modellprojekt zur Tourismus-Öffnung an der Nordsee-Küste haben laut Sylter Rundschau in zwei Restaurants insgesamt sieben Beschäftigte gearbeitet, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Mehr als 1.000 Feriengäste aus anderen Regionen in Deutschland wurden jetzt in Qurantäne geschickt. Ein Sprecher des Kreises Nordfriesland teilte mit, dass sich 29 Mitarbeiter und 55 Gäste aus der Region in Isolation befinden.

Ein Schatten für den positiven Trend?

Diese Nachricht wirft einen Schatten auf den positiven Trend der aktuellen Entwicklung der Coronazahlen. ¨Das Robert Koch-Institut meldet an diesem Freitag 7 380 Neuinfektionen sowie 192 Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 39,2 gefallen.

In Portugal gehen viele davon aus, dass Gäste - vor allem beim Fußball - das Coronavirus erneut ins Land eingeschleppt haben. Vor dem Champions League Finale, das von Instanbul nach Porto verlegt wurde und bei dem zwei englische Mannschaften gegeneinander antreten, macht das vielen Sorge.

Nach der aktuellen Regelung können bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen Hotels und Gastronomie geöffnet werden können. Allerdings muss dafür auch das jeweilige Bundesland seine Infektionsschutzmaßnahmen lockern: Bei Inzidenzen unter 100 entscheiden laut Bundesgesundheitsministerium weiter die Länder über Maßnahmen.