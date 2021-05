EMA gibt Impfstoff von BioNTech/Pfizer für 12- bis 15-Jährige frei

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA in Amsterdam hat - wie erwartet - den Impfstoff von BioNTech/Pfizer gegen Covid-19 für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren freigegeben.

Die Kinder sollen dieselbe Dosis des mRNA-Impfstoffs erhalten wie Erwachsene.

In den USA und in Kanada werden bereits Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren geimpft. IMehr als 600.000 Kinder und Jugendliche dieser Altersgruppe in den USA haben bereits einen Piks bekommen.

In Deutschland können ab dem 7. Juni Jugendliche gegen Covid-19 geimpft werden. Das hatte Angela Merkel nach dem Impfgipfel am Donnerstag angekündigt. Dabei ist es auch unter Ärtzinnen und Ärtzen umstritten, ob es Sinn macht, Kinder und Jugendliche zu impfen, weil sie kaum schwer an Covid-19 erkranken.

Vor allem solange es nicht genug Vakzine für alle Impfwilligen gibt, werden wohl vor allem junge RisikopatientInnen und -patienten geimpft werden.