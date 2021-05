Vietnam meldet eine neue Coronavirus-Variante. Die Behörden haben nach eigenen Angaben eine Mutation nachgewiesen, die sich besonders schnell über die Luft verbreitet.

Es handele sich um eine Kombination aus dem indischen und dem britischen Virusstamm, sagte Gesundheitsminister des kommunistisch regierten Landes, Nguyen Thanh Long, laut Staatsmedien. Die neue Variante zeichne sich dadurch aus, dass sie sehr leicht übertragbar sei, vor allem über die Luft.

Nach der Infektion würde demnach die Virenlast im Rachen der Patient:innen sehr schnell ansteigen und sich dann sehr stark in der Umgebung ausbreiten. Zur Zahl der mit der neuen Variante infizierten Patient:innen äußerte sich Long nicht.

"Das Gesundheitsministerium würde die neue Coronavirus-Variante auf der globalen Genomkarte bekanntgeben", sagte der Minister der Zeitung "VnExpress".

In Vietnam gibt es im Vergleich zu vielen anderen Ländern extrem wenige Erkrankungen. Bisher wurden in dem südostasiatischen Land 6.396 Corona-Fälle registriert, davon aber mehr als 3.000 seit Ende April. 47 Menschen starben an oder mit dem Virus.

Vietnam hat annähernd 100 Millionen Einwohner. Gut eine Million Menschen sind bislang geimpft.