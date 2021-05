Der Motorrad-Pilot Jason Dupasquier ist einen Tag nach seinem schweren Unfall beim Qualifying der Moto3-Serie in Italien gestorben.

Beim Qualifying am Samstag in Mugello war der 19-Jährige mit seinem Motorrad gestürzt und wurde vom Motorrad des nachfolgenden Fahrers Ayumu Sasaki empfindlich am Kopf getroffen. Noch in der Nacht hatten die Ärzte den Schweizer in Florenz notoperiert. Am Sonntagmorgen ist Dupasquier seinen „schweren Hirnverletzungen“ erlegen.

Der Unfall schockiert die Motorsportwelt

Die schreckliche Nachricht vom Tod des jungen Motorradfahrers teilte sein Team aus Callenberg am Sonntagvormittag mit: „Wir sind am Boden zerstört, all unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wir werden Dich schmerzlich vermissen und nie vergessen.“

Nach dem tödlichen Unfall von Jason Dupasquier in Mugello in Italien David Vincent/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Der 19-Jährige war in der Moto3-Serie in seiner persönlich zweiten Saison für den deutschen Rennstall Prüstel GP unterwegs und galt als größte Schweizer Hoffnung im Motorradsport. Nach einem Oberschenkelbruch vor 3 Jahren hatte sich Dupasquier schnell zurückgekämpft und in seiner zweiten Saison viele WM-Punkte geholt.