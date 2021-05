Ärzte ohne Grenzen: Traumatisierte Kinder in Gaza

Wenn jemand sieben Jahre alt ist und schon vier Kriege erlebt hat, wie soll so jemand nicht das Gefühl haben, Zukunft heisst, dass es nur ein Frage der Zeit ist bis zum nächsten Krieg. Alles was kommt, wird etwa sein, das mir, meinen Eltern und den Menschen um mich herum wehtun wird. Wie soll sich jemand so positiv entwickeln?