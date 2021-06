Echt jetzt? Liebe im 3. Anlauf bei Bettina & Christian Wulff

Die Agentur AP hat nur ein Foto vom Reformationstag 2017 in der Kirche zu Wittenberg, aber wie die beiden sich darauf anschauen, spricht Bände. Das tun nicht alle Ehepaare dieser Welt. Dabei waren die beiden damals schon zum zweiten Mal verheiratet. Jetzt sind Bettina und Christian Wulff also wieder zusammen - die inzwischen 47-Jährige hat das auch in einem Interview kund getan.

2008 hatten die PR-Beraterin und der 14 Jahre ältere Anwalt und Politiker es zum ersten Mal mit der Ehe versucht, im selben Jahr wurde der gemeinsame Sohn geboren. Sie hatte einen Sohn aus einer vorherigen Beziehung - auch Christian Wulff war zuvor schon verheiratet. 2015 folgte die Trennung.

2012 - ein Jahr nach dem Rücktritt von Christian Wulff als Bundespräsident - hatte Bettina Wulff ein Buch verfasst, von dem die FAZ damals schrieb der "wehleidige Rückblick der ehemaligen First Lady" sei nicht auszuhalten.

In ihrem zweiten Buch "Anders als gedacht" berichtet Bettina Wulff über ihr Liebesglück mit dem Komponisten Jan-Henrik Behnken. Dieses hat drei Jahre gedauert.

Drei ist wohl doch eine magische Zahl. "Aller guten Dinge sind drei", lautet Bettina Wulffs Aussage im Interview mit der "Neuen Presse" zu dem Neuanfang mit Christian Wulff.

Der PR-Mann aus Hannover twittert: "Die könnten doch mal bei den Schröders auf'm Balkon gemeinsam die Hagebutte gießen."

Zuletzt war bekannt geworden, dass Ex-Kanzler Gerhard Schröder dem Ex-Mann seiner fünften Frau Soyeon Schröder-Kim eine Abfindung zahlen muss. Der Ex-Gatte hatte vor einem Gericht in Seoul behauptet, Schröder sei für das Scheitern der Ehe verantwortlich gewesen. Das war lange bevor der Ex-Kanzler mit ärmellosen Anorak in der Küche stand oder im Video den Balkon bepflanzte.

Bekanntlich kommen ja überdurchschnittlich viele Politikerinnen und Politiker aus Hannover. Ob sie auch für überdurchschnittlich peinliche Schlagzeilen prädestiniert sind? "Endlich bestätigt sie das Liebescomeback mit Christian Wulff" lautet der Titel bei GALA.