Gegen "caporalato" - Asylbewerber in der Toskana lesen Brunello

Die Sommersaison hält Einzug in den Weingebieten der Toskana. Yahya Adams fährt mit seinen Händen durch das Blattwerk und entfernt überschüssige Knospen und Triebe, um die Rebstöcke zu stärken.

Er ist einer von 24 Asylbewerbern aus Afrika und Asien, die auf dem Weingut Tenute Silvio Nardi an der diesjährigen Ernte des Brunello di Montalcino arbeiten, einem der berühmtesten und teuersten Weine Italiens.

Der 21-jährige Yahya Adams kam aus Ghana nach Italien und sagte während der Arbeit im Weinberg: "Ich mag diesen Job, weil wir diese Pflanze in Afrika nicht haben. Ich mag es zu studieren, wie die Pflanze wächst und ich möchte mich in diesem Job verbessern und eines Tages könnte ich anderen, die ankommen, beibringen, wie man die Arbeit macht, wie man die Pflanzen behandelt, alles."

Faire Löhne in Sicht?

Nachdem er zwei Jahre in Libyen verbracht hatte, überquerte Yahya mit 118 anderen Migranten auf einem Schiff das Mittelmeer nach Italien. Jetzt ist er im Arbeitsprogramm der Cooperativa Agricola San Francesco: Die NGO will Asylsuchende in den Arbeitsmarkt bringen, zu den gleichen Löhnen und Bedingungen wie einheimische Arbeitskräfte.

Im Fall Yahya Adams hat das funktioniert. Über die Gründe für das Verlassen seiner Heimat meinte Adams: "Wenn ich diese Arbeit in meinem Land hätte, würde ich nirgendwo hingehen, denn hier funktioniert das System. Dort funktioniert das System nicht. Deshalb verlassen wir das Land."

Wanderarbeiter, die irregulär in der Landwirtschaft arbeiten, verdienen oft nur halb so viel wie andere Helfer und arbeiten länger. Dieses inoffizielle System ist im Italienischen als "caporalato" bekannt. Das Phänomen ist vor allem in der Landwirtschaft weit verbreitet, wo Arbeiter zeitweise für saisonale Tätigkeiten angeheuert werden. Mehr als 400.000 Menschen laufen Gefahr, als billige Arbeitskräfte ohne richtige Verträge ausgebeutet zu werden.