Welttourismusorganisation arbeitet an "Sicherheitsnetz" für Touristen

Die Pandemie hat den Tourismussektor hart getroffen. Doch diese Erfahrung will die Branche auch im positiven Sinne für Veränderungen nutzen: Damit sich die Menschen beim Reisen wieder sicher fühlen, arbeitet die Welttourismusorganisation (UNWTO) an einem Internationalen Kodex zum Schutz von Touristen.

Ziel ist es, Reisenden auf der ganzen Welt ein "Sicherheitsnetz" zu bieten, erklärt UNWTO-Rechtsberaterin Alicia Gomez: "In Notsituationen wie jetzt gerade der Pandemie - aber es könnte auch ein Erdbeben, ein Tsunami oder ein Konflikt sein- soll zunächst einmal eine grundlegende Unterstützung für Touristen sichergestellt werden, wenn sie in dem von ihnen besuchten Land gestrandet sind. Dann erhalten sie auch gesundheitliche Unterstützung und medizinische Behandlung, falls erforderlich und Rücktransport und Visaerleichterungen. Alle notwendigen Garantien, damit sie sich sicher fühlen und sicher wieder nach Hause kommen."

"Der Tourismussektor braucht etwas Einfaches: klare, einfache und schnelle Regeln. Sobald Sie die haben, wird der Tourismus wieder von selbst neu durchstarten", sagt der italienische Tourismusminister Massimo Garavaglia.

Mehr als 100 Länder arbeiten mit der Welttourismusorganisation zusammen, zusätzlich zu Fluggesellschaften, Hotels, Reisebüros und Reiseveranstaltern. Alle arbeiten gemeinsam an Regeln für sichereres und unbeschwerteres Reisen.

Ozgul Oksan Yavuz, stellvertretende türkische Tourismusministerin: "Hier geht es darum, internationale Mindeststandards für internationale Touristen in Notsituationen wie gerade erlebt zu entwickeln. Dabei versuchen wir, alle unsere Lehren aus der Covid-19-Pandemie umzusetzen und einen internationalen Kodex für die Zeit nach Corona zu erarbeiten, um alle Notsituationen abzudecken. Es ist ein Werkzeug für Risikomanagement."

Nie wieder das Chaos und die Frustration, die Tausende zu Beginn der Corona-Krise ertragen mussten- da sind sich alle Mitglieder der Welttourismusorganisation (UNWTO) bei ihremTreffen in Athen einig.

Allesandra Priante, die Regionaldirektorin für Europa der UNWTO: "Wir senden eine starke Botschaft, denn dieses Regionaltreffen für Europa ist das am besten besuchteste/besuchte aller Zeiten in der Geschichte der Welttourismusorganisation. Nicht nur, weil alle unsere Mitgliedstaaten hier vertreten sind, sondern auch, weil viele Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre gekommen sind. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die politische Bedeutung des Tourismus wächst. Die Leutce verstehen jetzt, was für ein wichtiger Faktor der Tourismus für unser Leben ist."

Der endgültige Entwurf für den neuen Internationalen Kodex zum Schutz von Touristen soll im Herbst vorgelegt werden. Danach ist es an den Mitgliedstaaten, die nationale Tourismusbranche und Gesetzeslage an die neuen Regeln anzupassen.