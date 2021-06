Gedenken an D-Day in der Normandie

In der Normandie haben Veteranen des zweiten Weltkriegs an die Landung der Allierten vor 77 Jahren erinnert. In Ver-sur-Mer wurde eine britische Gedenkstätte eingeweiht. Wegen der Corona-Pandemie und den Reisebeschränkungen kamen aber deutlich weniger Teilnehmer, als sonst bei diesen Anlässen. Die Veranstaltung wurde deshalb im Internet live übertragen.

Mit dem Bau der Gedenkstätte war bereits 2016 begonnen worden. Die Namen von 22.00 getöteten Soldaten unter britischem Kommando sind dort auf Steinen eingraviert.

Am 6. Juni 1944 hatte die Landung der alliierten Truppen in der Normandie begonnen. Es war die größte militärische Landungsaktion der Geschichte. Etwa 170.000 Soldaten waren daran beteiligt.