Klassik von der Ladefläche

no comment

In Rio der Janeiro war am Wochenende ein mobiles Orchester unterwegs. Von der Ladefläche eines Lastwagens waren klassische und zeitgenössische Stücke zu hören. Damit umgingen die MusikerInnen die strengen Regeln während des geltenden Lockdowns, denn Zusammenkünfte - so zum Beispiel, um kulturellen Darbietungen zu lauschen - sind derzeit untersagt.