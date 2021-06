"Hüte die Schafe" - Papst lehnt Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx ab

Kardinal Reinhard Marx darf nicht von seinem Posten zurücktreten. Das schrieb Papst Franziskus in einem an diesem Donnerstag veröffentlichen Brief.

Der frühere Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass er das Oberhaupt der Katholischen Kirche um seine Entlassung gebeten habe. Marx ist einer der prominentesten Kirchenmänner in Deutschland.

Papst Franziskus begründete seine Entscheidung mit den Worten: "Mach weiter, so wie Du es vorschlägst, aber als Erzbischof von München und Freising". In seiner Mitteilung verwies das Oberhaupt der katholischen Kirche auch auf Petrus mit einem Bibelzitat, in dem der Sünder weiterhin die Schafe hüten soll.

Der 67-jährige Kardinal Marx wollte mit seinem Rücktrittsgesuch im Skandal des sexuellen Missbrauchs in der Kirche in Deutschland ein Zeichen setzen.

Bis Anfang des Jahres war Marx der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, am 4. Juni hatte er "viel persönliches Versagen und administrative Fehler", aber "auch institutionelles oder systemisches Versagen" festgestellt.

Missbrauchsopfer fordern seit langem eine bessere Aufarbeitung und Entschädigung durch die katholische Kirche in Deutschland.

Kardinal Marx gilt als enger Berater des Papstes. Im November 2007 hatte Papst Benedikt XVI. ihn zum Münchner Erzbischof ernannt, nur drei Jahre später wurde er Kardinal. Von 2014 bis 2020 fungierte er als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Bonn. Nach seinem dortigen Rückzug blieb er Erzbischof von München und Freising. Bischof Georg Bätzing übernahm.

Seit April 2013 ist Marx zudem Teil des achtköpfigen Kardinalsrats, der den Papst bei der Reform der Kurie in Rom berät. Papst Franziskus ernannte ihn auch zum Koordinator des neu geschaffenen Wirtschaftsrates im Vatikan.