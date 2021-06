EURO 2020: Italien gegen Schweiz nach entschärfter Autobombe in Rom

In der Nähe des Olympiastadions in Rom ist am Mittwochabend vor dem EM-Spiel der italienischen Nationalmannschaft gegen die Schweiz eine Bombe entschärft worden. Das Match startete aber wie geplant.

Medien wie CORRIERE DELLO SPORT berichten, es habe sich um eine Autobombe in einem Smart gehandelt. Viele Fußballfans seien unterwegs zu dem Spiel gewesen, das um 21 Uhr begann, als ein Passant einen verdächtigen Gegenstand in einem Auto meldete.

Als Hintergrund wurden Querelen um besetzte historische Gebäude oder die Mafia vermutet.

Die Bürgermeisterin von Rom Virginia Razzi bekundete ihre Sorge auf Twitter.

Diese wurde bei der Piazza Mancini entschärft, nachdem der Ort großräumig evakuiert worden war.