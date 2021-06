2 Tote durch Schüsse in Espelkamp - Verdächtiger auf der Flucht

In Espelkamp in Nordrhein-Westfalen sind eine Frau und ein Mann erschossen worden. Das berichtet der WDR. Die Schüsse fielen am Donnerstagmittag. Die Innenstadt wurde weiträumig gesperrt.

Es soll zwei Orte geben, an denen die tödlichen Schüsse fielen - zunächst in der Nähe eines Wohnhauses. Der mutmaßliche Täter sei auf der Flucht.

In Espelkamp leben etwa 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Espelkamp liegt zwischen Minden und Osnabrück - westlich von Hannover.