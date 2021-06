Eine Art Tradition: Schwarzbär Takoda planscht im Pool

Fans von Schwarzbär Takoda freuen sich ganz besonders auf diesen Augenblick: Wenn es heiß wird, darf sich der Bär in einer Wanne erfrischen und macht eine regelrechte Badeshow daraus.

Der Oregon Zoo in Portland an der US-Westküste stellte schon seit einigen Jahren ein Video von der Badsession ins Internet. So auch in diesem Jahr. "Takoda amüsiert sich prächtig", hieß es im Kommentar.

Takoda, dessen Name auf der Sprache der Sioux "Freund für alle" bedeutet, lebt seit November 2010 im Orgon Zoo.

Das verwaiste Jungtier halb verhungert und dehydriert in der Wildnis von Montana gefunden worden und wog weniger als drei Pfund. Nach der Rettung durch Ranger wurde das Takoda wieder aufgepäppelt, konnte aber nicht wieder in die Wildnis zurück. Seitdem ist das Schwarzbärgehege sein Zuhause.