Mit 99 auf der Tanzfläche: So feiern spanische Senioren den Impferfolg

Man sollte die Feste feiern, wie sie fallen, sagten sich die Betreiber eines Altenpflegeheims im spanischen Lleida, als alle Bewohner:inen vollständig geimpft waren. Sie organisierten eine Party. Nein, noch besser: ein Festival mit Live-Musik namens "Primabuela Sound" (eine Wortschöpfung in Anspielung an das "Primavera Sound Festival" in Barcelona und das spanische Wort für Großmutter: abuela).

Die Lieder wurden von den Senioren selbst ausgewählt und stammen allesamt aus ihrer Jugendzeit, mit Hits von spanischen Stars wie Manolo Escobar, Raphael, auch von Tom Jones.

Ältere Menschen hätten es verdient, Spaß zu haben nach einer so schwierigen Zeit, so das Argument der Direktion. Ein voller Erfolg! "Ich werde nächsten Monat 99", sagt eine ältere Dame. "Und ich habe eine lahme Hüfte", eine andere. Was sie nicht davon abhielt, begeistert das Tanzbein zu schwingen.

Gesponsert wurde das Fest von einem spanischen Wermut-Hersteller ("El Bandarra"), der mit tanzenden Großmüttern für seine Getränke wirbt. Die Werbung ist in Spanien Kult und inspirierte die Heimleitung zu der Idee mit dem Tanzfestival.