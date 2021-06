"Hugs Not Walls", Umarmungen statt Mauern: Die Initiative der Organisation "Border Network for Human Rights" macht es möglich, dass sich Familien, die normalerweise durch die US-mexikanische Grenze getrennt sind, für kurze Zeit sehen können. Mehr als 200 Familien kamen am Samstag zusammen. Wer an dem Treffen teilnehmen wollte, musste gegen Covid-19 geimpft sein oder einen negativen Test vorweisen.