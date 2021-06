Spanische Regierung will 9 katalanische Separatisten begnadigen

Spaniens Premierminister Pedro Sanchez hat angekündigt, seine Regierung werde Begnadigungen für neun separatistische katalanische Politiker und Aktivisten genehmigen, die wegen ihrer Rolle bei der Abspaltung von Spanien 2017 inhaftiert worden waren.

Sanchez machte die Ankündigung am Montag in Barcelona während einer Rede, die den Fahrplan für die Zukunft der nordöstlichen Region festlegen sollte. Er sagte, das Kabinett werde die Begnadigungen am Dienstag verabschieden.

Insgesamt waren 12 katalanische Politiker wegen ihrer Rolle beim illegalen Unabhängigkeitsreferendum und der versuchten Abspaltung der wirtschaftsstarken Region im Nordosten Spaniens zu Haftstrafen bis zu 13 Jahren verurteilt worden.

Gegen die geplante Begnadigung hatten Zehntausende in der spanischen Hauptstadt Madrid demonstriert.