Augen auf Ungarn und Brexit! Euronews am Abend 23.06.

🇪🇺 Vor 5 Jahren hat die Mehrheit der Britinnen und Briten für den Brexit gestimmt. Für viele EU-Bürger in London und anderen Städten wird jetzt vieles schwieriger.

🔴 Warnschüsse? Ein Zwischenfall zwischen der russischen und der britischen Marine im Schwarzen Meer.

🦠 Wie gefährlich sind die Varianten des Coronavirus Delta Plus und Lambda?

😷 Und wo breitet sich die Delta-Variante derzeit aus?

🌈 Die EU spricht von einer "Schande" - gemeint ist das LGBT-Gesetz in Ungarn - am Tag, an dem Viktor Orban seine Reise zum Match nach München abgesagt hat.

👩🏻‍💻🧑🏼‍💻Die Gefahr für Jugendliche lauert im Internet - in dieser Doku fragt ein Mann: "Du siehst aus wie 12? Sehr hübsch bist Du"

🇯🇵 Jubeln verboten: die etwas anderen Regeln bei Olympia in Tokio.

⚡️⛈Hier in Lyon gewittert es gerade sehr heftig! Kommen Sie gut durch die nächsten Tage!