"María de Buenos Aires" in Lyon

Tango ist eine ganze Kultur, in Argentinien, und in vielen Teilen Lateinamerikas, in Kolumbien, sogar in Uruguay und Chile. Es ist nicht nur ein Tanz, es ist eine Lebensart. Es ist Poesie, Kultur und Musik - und eine Sprache. Der Argentinier hat es, weil er Argentinier ist, weil er aus Buenos Aires ist, es ist etwas, was man einfach hat.