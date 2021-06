Gedenkfeier in Würzburg für die Opfer des Amoklaufs

Im deutschen Würzburg haben viele Menschen in der Innenstadt Kerzen aufgestellt und Blumen für die Opfer des Amoklaufs niedergelegt. Ein 24-jähriger Mann aus Somalia sitzt wegen dreifachen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in sechs Fällen und vorsätzlicher Körperverletzung in einem weiteren Fall in Untersuchungshaft.

Bayern zeigt Solidarität: Wir trauern um die Opfer von Würzburg und beten für alle Verletzten. Es ist ein so brutales und sinnloses Verbrechen. Wir alle stellen die Frage nach dem Warum. Gut und Böse sind keine Frage von Religion oder Nationalität. Der Hass darf niemals siegen. pic.twitter.com/XueXgAI62B — Markus Söder (@Markus_Soeder) June 27, 2021

Das bayerische Landeskriminalamt übernahm in Zusammenarbeit mit der Münchner Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen.

5. PM zum Messerangriff in der Würzburger Innenstadt #wue2506#zusammenstehen Die Polizei ist für Sie da:https://t.co/944DT2AqMr — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 27, 2021

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt hielten vor der Gedenkfeier im Kiliansdom vor ausgestellten Kränzen inne. Vor und in dem Gotteshaus gedachten viele Menschen der Opfer.

Unklar war auch am Sonntag, zwei Tage nach dem Angriff, inwiefern psychische Probleme des Täters eine Rolle gespielt haben- und ob auch islamistische Einstellungen zur Tat beigetragen haben könnten.