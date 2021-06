Schlappe für Macron und Le Pen bei den Regionalwahlen

Bei den Regionalwahlen in Frankreich hat sich auch in der zweiten Runde am Sonntag eine sehr geringe Beteiligung abgezeichnet.

Nach dem historisch niedrigen Wert von 33,3 Prozent am vergangenen Sonntag blieben abermals viele Menschen der Abstimmung fern.

🇫🇷 #Élections2021 départementales et régionales : taux de participation à 17h en France métropolitaine : 27,89% pic.twitter.com/KSeimEtL18 — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) June 27, 2021

Nach einer Hochrechnung musste Staatschef Emmanuel Macron eine Schlappe einstecken. Die Regionalwahlen gelten als Stimmungstest für die Präsidentenwahl in zehn Monaten.

Als aussichtsreiche Kandidaten dafür gelten Präsident Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Doch auch für sie gab es nichts zu feiern:

Nach einer Hochrechnung hat die Le-Pen-Partei, Rassemblement National, (früher Front National), keine einzige Region für sich gewinnen können.

📹 "Tout doit être aujourd'hui débattu pour rendre à nos compatriotes le goût de décider de leur avenir. Je suis plus que jamais déterminée à mettre toute mon énergie et ma volonté à réhabiliter la politique, à lui rendre son utilité au service des Français." #Régionales2021pic.twitter.com/lUbE7hCeRC — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 27, 2021

Le Pen hatte auf einen Erfolg vor allem im Süden Frankreichs gesetzt und wollte diesen als Sprungbrett für die Präsidentschaftswahl nutzen.