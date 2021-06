Anup Bhardwaj tanzt sich von Delhi nach Dubai

In dieser Folge von Meet The Locals treffen wir Anup Bhardwaj, einen 33-jährigen Tänzer und Choreografen. Er tanzt, seit er laufen kann, sagt seine Mutter. Mit dieser Leidenschaft geboren, hat er den Tanz zu seiner Zukunft gemacht.

Aus Delhi in Indien stammend, zog er vor zehn Jahren nach Dubai, ursprünglich, um ein Jahr zu bleiben. Heute lebt er immer noch in der Stadt und liebt sie. Als Choreograph hat er für eine Reihe von Musik- und Bollywood-Stars wie Shahrukh Khan, Varun Dhawan und Rani Mukherjee gearbeitet und seine Transformers Dance Studios mit drei Filialen eröffnet, wo er der nächsten Generation von Tänzer:innen etwas zurückgeben will.

"Meine Inspiration war immer Michael Jackson", sagt Anup Bhardwaj. Er habe sein ganzes Leben nur getanzt. "Ich habe mit vielen Stars wie Shahrukh Khan, Varun Dhawan und Rani Mukherjee zusammengearbeitet, denn damals in Indien habe ich Reality-Shows gemacht und sie kamen zu unserer Show, um ihre Videos und Filme zu promoten. Ich habe mit ihnen getanzt und dann habe ich angefangen, für sie zu choreografieren."

Er liebe die Choreografie noch mehr als den Tanz selbst, sagt Anup Bhardwaj. "Weil es eine kreativere Arbeit ist. Ich habe Mittel, mit denen ich etwas Neues schaffen kann."

"Das ist toll, es ist anders als der normale Unterricht, weil man ihrer Körpersprache folgen muss, denn alle Stars haben eine unterschiedliche Körpersprache. Also ich persönlich finde Sunanda Sharma einfach unglaublich", so Bhardwaj und fügt lachend hinzu "meine Frau wird mich umbringen“.

Es läuft gut für ihn in Dubai. Seine drei Fillialen in Bur Dubai, Silicon Oasis und Barsha Heights sind erfolgreich. Das alles sei möglich gewesen, weil er in Dubai von den Behörden als Gründer viel Unterstützung erhalten habe, um sein Business aufzubauen. Bhardwaj plant in den kommenden Monaten eine weitere Tanzschule.

"Es ist toll, wenn jemand ins Studio kommt, um zu lernen und ich die Gelegenheit habe, ihr Leben in Bezug auf das Tanzen, in Bezug auf ihre geistige Gesundheit zu verändern. Und deshalb sind wir hier, um das Leben von Menschen zu verändern.“

Dubai sei für ihn wie ein zweites Zuhause geworden. "Bis jetzt habe ich mehr als 20.000 Menschen unterrichtet. Und ich möchte noch mehr Menschen unterrichten und mein Wissen an die jüngere Generation weitergeben."