EU-Impfzertifikat: Startklar zum 1. Juli

Es ist wahrscheinlich eines der größten Dialog-Projekte der EU. Es wird unsere digitale Politik in der EU voranzubringen. Wir brauchen zum Beispiel mehr Zusammenarbeit in unseren Renten- und Gesundheitssystemen, wenn man von einem Mitgliedsstaat zum anderen reist. Wir haben klar gemacht, dass wir Zusammenarbeit zwischen unseren nationalen Systemen herstellen können. Dies müssen wir nicht nur mit dem digitalen Corona-Zertifikat tun, sondern in jedem Sektor.