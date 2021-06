Fristende für Bleiberecht für EU-Bürger in Großbritannien

Brexit-Stichtag: die Frist für die Bewerbung auf ein Bleiberecht für EU-Bürger, die in Großbritannien leben, läuft heute aus. Ab Donnerstag verlieren Europäer ohne Aufenhaltsstatus das Recht auf Wohnen und Arbeiten im Land, aber auch den Zugang zum Gesundheitssystem und zu sozialen Leistungen- es ist das Ende der europäischen Freizügigkeit. Im ganzen Land wurden in letzter Minute noch Anträge gestellt.

So auch Véronique Delforge, eine französische Staatsbürgerin in Großbritannien: "In meinem Herzen bin ich Britin und nur auf dem Papier Französin. Ich bin schon seit 26 Jahren hier, mehr als die Hälfte meines Lebens."

Hunderttausende haben nach Schätzungen von Experten noch keinen Antrag gestellt und könnten nun ausgewiesen werden. Bürgerrechtsorganisationen wie "The3million" sind besorgt:

Lara Parizotto, Kampagnenleiterin, "The3 Millionen": "Als Kampagnengruppe hören wir von schutzbedürftigen Einwohnern, zum Beispiel älteren Menschen, die nicht wissen, dass sie einen Antrag stellen müssen, weil sie schon lange in Großbritannien sind und denken, ihr Status sei sicher. Oder wir hören oft von Eltern, die denken, dass ihr Status auf ihre Kinder übergeht - doch das stimmt nicht, man muss für jedes Kind einen eigenen Antrag stellen.

Nach Ablauf der Frist sind Bewerbungen nur noch in Ausnahmefällen möglich, wenn «nachvollziehbare Gründe» geltend gemacht werden können. Worin diese bestehen, ist jedoch Auslegungssache. Vom 1. Juli an müssen EU-Bürger mithilfe eines digitalen Verfahrens ihren Aufenthaltsstatus nachweisen, beispielsweise wenn sie zum Arzt gehen, eine Wohnung mieten wollen oder eine Arbeit aufnehmen. Wer diesen Status noch nicht hat, weil eine Entscheidung noch aussteht oder weil sie zu spät eingereicht wurde, könnte Schwierigkeiten bekommen.