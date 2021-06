Italien zieht Streitkräfte aus Afghanistan ab

Fast zeitgleich mit der deutschen Bundeswehr hat auch Italien den Afghanistan-Einsatz seiner Streitkräfte beendet. Die letzten Soldaten des italienischen Kontingents trafen auf dem Militärflughafen von Pisa ein.

Die Bundeswehr hatte am Dienstag die letzten verbliebenen deutschen Soldaten der Nato-Mission "Resolute Support" aus dem Feldlager in Masar-i-Scharif ausgeflogen und damit ihren vor fast 20 Jahren begonnenen Einsatz in Afghanistan beendet.

Der letzte Kommandeur der #BundeswehrimEinsatz in Afghanistan, Brigadegeneral Ansgar Meyer, hat sein Führungspersonal von der Leitung des Air Wings und des Force Protection Battalions entbunden und dankte seinem Military Assistant. pic.twitter.com/oNJ64HTvGW — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) June 30, 2021

Die Sicherheitslage in dem Krisenland spitzt sich unterdessen weiter zu. Der Rückzug erfolgte inmitten einer Welle von Gewalt der Taliban.

Die letzten internationalen Soldaten sollen bis spätestens 11. September Afghanistan verlassen haben.

Der Oberbefehlshaber der noch verbleibenden US-Streitkräfte Austin Scott Miller schloss Luftangriffe nicht aus, falls die Taliban ihre Offensiven fortsetzen sollten. Der General sagte: "Gemäß dem Abkommen, das wir mit den Taliban haben und mit den Behörden, können wir militärische Unterstützung leisten, das heißt wir können die afghanischen Streitkräfte bei Angriffen unterstützen."

Insgesamt haben die Islamisten seit 1. Mai, dem offiziellen Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen, rund 90 der etwa 400 Bezirke des Landes neu erobert.