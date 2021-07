EURO 2020: Artem Dovbyk (24) im Sport-BH - oder was hat der denn an?

Das entscheidende Tor für die Ukraine im Match gegen Schweden im schottischen Glasgow hat Artem Dovbyk erzielt. Es war das Goal zum 2:1-Endstand in der 120 Minute. Zum Jubel zieht der 24-jährige Stürmer - der beim FK Dnipro und zuvor in Dänemark beschäftigt war - das Nationaltrikot aus und enthüllt, was er darunter anhat.

Nach Ansicht zahlreicher Zuschauerinnen und Zuschauer - vor allem zu Hause vor den Bildschirmen - trägt der Fußballer, der sein Land in das erste Viertelfinale einer Europameisterschaft bringt, eine Art Sport-BH.

Dabei gehört das schwarze Oberteil zu den derzeit angesagten Tools der modernen Sportwelt.

Das Shirt von STATSports ist wird laut DAILY MAIL von vielen Premier-League-Vereinen zur Leistungssteigerung genutzt.

Sportler und Sportlerinnen, die ein solches technisches Hemdchen tragen, ermöglichen es ihren Betreuer:innen, Statistiken zu verfolgen - wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, Herzfrequenz und zurückgelegte Strecke. Daraus werden Erkenntnisse für die folgenden Trainingseinheiten abgeleitet.

Artem Dovbyk mit der modernen Technik am Leib Andy Buchanan/ANDY BUCHANAN

Alle gesammelten Informationen können auf ein Smartphone, ein Tablet oder eine Smartwatch gestreamt werden, so dass damit auch live entschieden werden kann, was die Stars tun sollten.

Auch andere Sportartikelhersteller bieten ähnliche vernetzte Sportkleidung an.

Offenbar kostet so ein digitales Hemdchen etwa 230 Euro.