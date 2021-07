In acht Jahren zum Pizzabäcker

Acht Jahre bastelten Cyril Hamon und Sébastien Roverso aus Paris an einem Pizza-Roboter. Jetzt steht er Im Restaurant "Pazzi", im 4. Arrondissement von Paris am Herd: Die Maschine bereitet Pizzen in völliger Autonomie zu - wenn's sein muss, alle 45 Sekunden eine, backt und serviert sie. Insgesamt wurden fünf Patente angemeldet. „Dieses Restaurant sollte innerhalb von 3 Jahren profitabel sein, wenn unser Umsatz 900.000 € erreicht“, so die Gründer.

su mit AFP