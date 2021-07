Johnson: Lockern, bis der Arzt kommt

Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen, einschließlich Nachtclubs. Wir heben die Begrenzung registrierter Besucher in Pflegeheimen auf, das gilt auch für Konzerte, Theater und Sportveranstaltungen. Wir beenden die Ein-Meter-plus-Abstandsregel und die gesetzliche Maskenpflicht. In besonderen Situationen wie steigenden Infektionszahlen, in geschlossenen Räumen oder offensichtlich überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln, wo man auf vile unbekannte Menschen trifft, gelten Maske und Abstand natürlich weiterhin als Empfehlung.