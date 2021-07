no comment

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" der Organisation "SOS Mediterranee" hat in der Nacht zum Montag 369 Flüchtlinge auf dem Mittelmeer aufgegriffen. Das Holzboot, in dem diese unterwegs gewesen sein, sei im Begriff gewesen zu ertrinken.

Insgesamt hat die "Ocean Viking" 570 BootsmigrantInnen an Bord, die in den vergangenen Tagen bei sechs Einsätzen gerettet wurden, so die Organisation weiter. Das Schiff sucht einen Hafen zum Anlegen.