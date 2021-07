Russland: Passagiermaschine über Kamtschatka verschwunden

Über der Halbinsel Kamtschatka ist ein russisches Passagierflugzeug mit mehr als zwei Dutzend Menschen an Bord verschwunden. Eine große Suchaktion unter Federführung des russischen Zivilschutzes ist eingeleitet worden. Beteiligt sind unter anderem zwei Hubschrauber.

Nach russischen Medienberichten war die Maschine auf dem Weg von der Stadt Petropavlovsk-Kamchatsky nach Palana. An Bord waren demnach 22 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder.

Laut der russischen Nachrichtenagentur Tasss handelt es sich bei dem Flugzeug um eine Antonow An-26 des Unternehmens Kamchatka Aviation Enterprise. Die Maschine sei seit 1982 in Betrieb und in einem guten Zustand gewesen. An Bord des Flugzeugs soll auch der stellvertretende Direktor der Region Kamtschatka gewesen sein.