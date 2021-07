Covid-19 und Delta in Frankreich: Paris schon wieder Risikogebiet?

Erst Ende Juni hatte das Robert Koch-Institut Frankreich von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Doch die 7-Tage-Inzidenz in der Hauptstadtregion Paris ist in den vergangenen Tagen wieder stark angestiegen. Am 6. Juli lag diese laut französischen Gesundheitsbehörden bei 54,2 - also über dem Wert von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, der als kritisch gilt. Besonders stark gestiegen sind die Ansteckungen unter jungen Leuten. Bei denen zwischen 20 und 29 Jahren in Paris liegt die Inzidenz bereits bei 124, bei den 10- bis 18-Jährigen bei 95.

Paris ist die einzige Region in Frankreich, die eine 7-Tage-Inzidenz von über 50 hat, nachdem die Coronazahlen im Département Landes wieder gesunken waren. In dieser Region im Südwesten hatte es mehrere Fälle der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus in einem Altenheim gegeben. Landesweit liegt die Inzidenz knapp unter 25.

In Frankreich ermitteln die Labore die Mutante L452 - zu der die Delta-Variante gehört. Ihr Anteil liegt landesweit bei etwa 40 Prozent. "Die Delta-Variante schreitet sehr schnell voran. Sie macht inzwischen mehr als die Hälfte der Fälle in Paris aus", warnte am Mittwochabend der Generaldirektor der Gesundheitsbehörde der Île-de-France, Aurélien Rousseau. Er hofft vor allem darauf, dass die Impfungen die Pandemie bremsen.

37,1 Prozent der Menschen über 12 Jahren - also alle, die sich impfen lassen können-, die in Frankreich leben, sind vollständig gegen Covid-19 geimpft. In Paris liegt die Impfquote deutlich höher - auch 24,9 Prozent der jungen Leute zwischen 20 und 29 Jahren waren Ende Juni komplett geimpft.

Nicht stark gestiegen ist die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Intensivstationen - landesweit sind es derzeit etwas über 1.000, noch im Frühling waren es über 6.000. Das ist ein Indikator, den die französische Regierung besonders beobachtet.

In Frankreich sind Fitnesscenter und - mit Einschränkungen - auch Innenräume von Bars und Restaurants wieder geöffnet. Die Maskenpflicht im Freien wurde aufgehoben und gilt nur noch bei Menschenansammlungen. In Kraft blebit die Pflicht zum Maskentragen in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und anderen Innenräumen.

Die Sommerferien in Frankreich, die bis Anfang September dauern, haben gerade begonnen. Traditionell fahren die Menschen in Paris vor allem im August in Urlaub und überlassen die Hauptstadt den Touristinnen und Touristen. Die sogenannten "juilletistes" - die im Juli Ferien machen - sind weiterhin in der Minderheit.

Die Mehrheit der französischen Familien verbringt die Ferien im eigenen Land, die Pandemie hat das noch verstärkt. Im Sommer tummeln sich die Pariserinnen und Pariser am Mittelmeer, auf Korsika oder an den Stränden der Atlanktikküste. Auch Urlaub in den Bergen oder auf dem Land ist beliebter geworden. Dass die Zahlen ferienbedingt wieder sinken, ist allerdings nicht sicher. Womit Expertinnen und Experten auf jeden Fall rechnen, ist ein Anstieg der Ansteckungen im Herbst, wenn die Schulen wieder geöffnet sind.