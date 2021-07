Anders als die Schweiz und Österreich hat Deutschland ganz Spanien wieder zum Risikogebiet erklärt. Zudem ist Zypern nun als Hochinzidenzgebiet eingestuft - wie zuvor schon Portugal und Großbritannien.

Die Zahl der Neuinfektionen war in Spanien in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit über 200 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Am Donnerstag hat Frankreichs Europaminister vor Reisen nach Portugal und Spanien gewarnt - und erklärt, dass wer noch nicht gebucht habe, nicht dorthin reisen solle.

Auch auf der Karte der europäischen Gesundheitsbehörde ECDC erschien Spanien zuletzt in ROT.

Allerdings sehen Österreich und die Schweiz Spanien derzeit nicht als Risikogebiete an. Doch die NZZ meldet, dass junge Leute nach Reisen und Feiern z.B. in Barcelona infiziert nach Zürich und andere Orte in der Schweiz zurückgekehrt sind.

Großbritannien hat die Regeln für Rückreisende aus Spanien gerade erst gelockert.

IDie deutsche Einstufung als Risikogebiet ist zwar die niedrigste der drei Warnstufen, sie bedeutet aber ein hohes Risiko für die spanische Ferienindustrie.

Die Süddeutsche Zeitung brachte es auf den Punkt: "Wer fährt da noch nach Spanien?", fragte die Zeitung rhetorisch an diesem Freitag nach Bekanntgabe der Hochstufung. Diese Frage dürfte allerdings mehr denn je auch viele Urlaubende aus dem gesamten deutschsprachigen Raum umtreiben.

Denn Reiserückkehrer und vor allem junge Partytouristen sind gerade auch in der Schweiz ein Problem. Aus offiziellen Zahlen des Kantons Zürich geht hervor, dass dort bereits über die Hälfte der Corona-Neuinfektionen auf Rückreisende aus Partydestinationen in Spanien und auch Griechenland zurückgehen.

Zypern sogar Hochinzidenzgebiet

Das benachbarte Zypern triftt es noch härter als die spanischen Urlaubsinseln: Ab Sonntag gilt Zypern sogar als Hochinzidenzgebiet, nachdem der Inselstaat erst am vergangenen Sonntag - wie jetzt Spanien - zum Riskogebiet erklärt worden war. Deutsche, die in Zypern urlauben, und weder geimpft noch genesen sind, müssen ab Sonntag nach der Rückkehr für fünf bis zehn Tage in Quarantäne, ob sie nun getestet sind oder nicht. Ein Szenario, das in nicht allzu ferner Zukunft auch deutschen Spanien-Urlaubern drohen könnte.