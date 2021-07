Papst spricht Angelusgebet: Franziskus auf dem Weg der Besserung

Gut eine Woche nach seiner Darmoperation ist Papst Franziskus weiter auf dem Weg der Besserung. Am Sonntag wird er von der Poliklinik Agostino Gemelli in Rom aus das traditionelle Angelus-Gebet beten. Der 84-Jährige nehme allmählich die Arbeit wieder auf, er habe eine Messe gefeiert und seine Blutwerte seien zufriedenstellend, so der Vatikan.

Vor dem Krankenhaus versammelten sich Gläubige, um ihre Unterstützung für den Argentinier zu zeigen. "Ich bin obdachlos, er hat mir einen Platz zum Schlafen gegeben, ich vergesse nie, was er für uns getan hat", so ein Mann, der ein Schild mit der Aufschrift "Lasst uns für den Papst beten".

Franziskus hatte eine schmerzhafte Darmkrankheit, deswegen wurde ihm in der vergangenen Woche in einem geplanten Eingriff ein Teil des Dickdarms entnommen.

Laut Vatikan News gibt es in der obersten Etage des zehnstöckigen Gebäudes im Norden Roms ein Krankenzimmer, das eigens für den Papst freigehalten werde. Für Franziskus sei es der erste Aufenthalt dort seit Beginn seines Pontifikats 2013, sein Vorvorgänger Johannes Paul II. (1979-2005) sei in der Klinik insgesamt zehnmal operiert worden.