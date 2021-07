Finale EURO 2020 England-Italien: Wer ist Ihr EM-Favorit?

Dem Match im Wembley Stadion in London heute Abend fiebern viele Fußballfans in Europa entgegen. Welches Fußball-Team ist weniger müde am Ende der EM: England oder Italien? Welcher Trainer hat die bessere Taktik Gareth Southgate oder Roberto Mancini?

Der Euronews-Reporter in London, Luke Hanrahan meint:

"Ein Jahr später als geplant bereitet sich London auf das Finale der EURO vor: das Duell zwischen England und Italien. Roberto Mancini und Italien streben ihren ersten Europameistertitel seit 1968 an. England versucht, sein erst zweiten wichtigen Titel überhaupt zu gewinnen. England hat Italien noch nie bei einem großen Turnier besiegt, sondern 2014, 2012 und 1980 verloren."

Eine der beiden Fanzonen in Rom befindet sich vor dem Kolosseum, aber traditionell schauen sich die Italienerinnen und Italiener die Spiele der Squadra Azzurra lieber zu Hause vor dem Fernseher an.

Der Taxifahrer in Rom ist zuversichtlich: "Wenn Queen Elizabeth die Videobeweise anschaut, wird es sehr schwierig zu gewinnen! Aber, Spaß beiseite, Italien ist stärker. Das haben sie während der gesamten EM gezeigt. Deshalb bin ich sicher, dass wir gewinnen."

In der zweiten Fanzone in Rom werden 2.500 Fans erwartet. Ins Wembley Stadion dürfen 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - pessimistische Stimmen fürchten, das Finale könne zum Superspreader-Event werden.