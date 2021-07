Viele Studierende haben wegen der Corona-Pandemie ihre Jobs verloren, andere konnten ihre lange geplanten Praktika nicht antreten. Wie will die Politik den jungen Leuten in und nach der Krise helfen?

Um die Folgen der Coronakrise abzufedern, hat die deutsche Bundesregierung die Politik der schwarzen Null aufgegeben und Milliardensummen investiert. Was sagen die Politiker dazu, dass diese Schulden jetzt auf der jungen Generation lasten?

Covid-19 hat die Schere zwischen Arm und Reich vergrößert. Was unternimmt die Politik?

Wir diskutieren mit Dietmar Bartsch von der LINKEN und mit dem CDU-Politiker Peter Weiß - moderiert wird die Debatte von Euronews-Journalistin Lena Roche.

Auf der YouTube-Seite von Euronews und auf der Internetseite von Debating Europe können Sie sich die Debatte im Livestream und auch danach anschauen. Wir freuen uns auf Ihr Interesse!

Die Debatten vor der Bundestagswahl am 26. September organisiert Debating Europe zusammen mit Euronews.

Und am Dienstag geht es um Europa!

Debatte zu Deutschlands Rolle in Europa Euronews

Am Dienstag, den 13.7. um 17 Uhr diskutieren Franziska Brantner von den Grünen und Andrej Hunko von den LINKEN über Deutschlands Rolle in Europa. Diese Debatte wird moderiert vom Euronews-Korrespondenten in Brüssel, Stefan Grobe.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse!