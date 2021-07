Macron: Impfpflicht für Pflegeberufe in Frankreich ab 15. September

Frankreichs Präsident hat in einer TV-Ansprache die Einführung der Impfpflicht am 15. September angekündigt. Emmanuel Macron rief erneut die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich impfen zu lassen.

Macron erklärte auch, dass bald eine 3. Impfung eingeführt werde.

Für Freizeitsparks und andere Veranstaltungsorte sowie auch in Krankenhäusern, Altenheimen, Flugzeugen wird in diesem Sommer ein Nachweis einer Impfung oder eines negativen Tests verlangt. Der sogenannte "PASS SANITAIRE" vereinfacht Menschen, die bereits geimpft sind, das tägliche Leben. Eine generelle Impfpflicht werde es in absehbarer Zeit nicht geben, erklärte Macron.

Im Kampf gegen die Delta-Variante seien vor allem die Impfungen wichtig, unterstrich der französische Staatschef.

Nur noch Geimpfte dürfen in Griechenland in Kinos und Restaurants

Auch Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat an diesem Montag die Einführung einer Impfpflicht für bestimmt Berufe angekündigt.

Zudem dürfen in Griechenland nur noch geimpfte Personen in Kinos oder in Restaurants. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen drastisch angestiegen.