Dauerregen - Menschen müssen wegen Überflutungen Häuser räumen

Starkregen hat in Teilen West- und Mitteleuropas schwere Überschwemmungen verursacht. In Deutschland sorgt Tief „Bernd“ vor allem im Westen für Chaos. Zwei Feuerwehrleute sind bei Rettungsarbeiten ertrunken.

Der Dauerregen hat in vielen Teilen Nordrhein-Westfalens und in Rheinland-Pfalz sowie im Saarland für Überschwemmungen, Hochwasser und Stromausfälle gesorgt.

Weil Talsperren überzulaufen drohen, ordnen Behörden Evakuierungen an. In Hückeswagen im Oberbergischen Kreis lief die Bevertalsperre über. Mehr als 1.000 Menschen mussten dort ihre Häuser verlassen.

In Altena im Sauerland kam ein Feuerwehrmann bei Rettungsarbeiten ums Leben als er einen Mann helfen wollte. Er wurde von den Wassermassen fortgerissen und ertrank. Wenige Stunden später kollabierte ein weiterer Feuerwehrmann bei einem Einsatz im Bereich des Kraftwerks Werdohl-Elverlingsen.

In Sachsen wurde ein 53-jähriger Mann von einer Sturzflut mitgerissen, als er sein Grundstück sichern wollte.

In Belgien hat der Wetterdienst für das Gebiet um Lüttich, etwa 100 Kilometer östlich von Brüssel, die Alarmstufe Rot ausgerufen. In dem Starkregengebiet werden täglich mehr Niederschläge erwartet, als normalerweise in einem ganzen Sommermonat. Der Regen soll voraussichtlich bis Freitag anhalten.

In den Niederlanden, in Frankreich und in der Schweiz lassen die heftigen Regenfälle die Flüsse anschwellen und über die Ufer treten. Unterdessen erleben Teile Südosteuropas wie die iberische Halbinsel und Griechenland eine Hitzewelle mit Temperaturen bis 38 Grad.