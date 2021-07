Hochwasser im Westen Deutschlands: Mindestens 30 Tote, viele Vermisste

Mindestens 30 Menschen sind bei Überschwemmungen in Deutschland ums Leben gekommen. Viele weitere werden vermisst.

Allein im Landkreis Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz gibt es fünf Todesopfer. Nach Angaben von Roger Lewentz, Innenminister des Bundeslandes, stürzten innerhalb weniger Stunden mehrere Wohnhäuser ein. "Die schlimmen Unwetter haben Rheinland-Pfalz mit erbarmungsloser Wucht getroffen", so Lewentz. Die Polizei Koblenz berichtet, weitere Häuser seien einsturzgefährdet.

Im Kreis Ahrweiler wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Mehrere öffentliche Gebäude in der Gegend, darunter das Impfzentrum in Grafschaft-Gelsdorf rund 25 Kilometer von Schuld entfernt, blieb an diesem Donnerstag wegen der Hochwasserlage geschlossen.

Auch im Ruhrgebiet und im Sauerland hat das Hochwasser erhebliche Schäden angerichtet. In Altena ertrank ein Feuerwehrmann bei einem Rettungseinsatz, in der Nähe von Lüdenscheid starb ebenfalls ein Katastrophenhelfer. In Hagen wurde zeitweise sicherheitshalber der Strom abgestellt, der Fluss Volme erreichte einen Pegelstand von mehr als 4,30 Meter. Neben der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk ist ebenfalls die Bundeswehr im Einsatz. Auch in Hagen kam es zu Teileinstürzen von Wänden.

In Kehl an der französischen Grenze trat der Rhein über die Ufer, da laut Wettervorhersage weiterhin Niederschläge zu erwarten sind, wird auch in anderen Teilen Baden-Württembergs mit steigenden Pegeln in Flüssen und Seen gerechnet.