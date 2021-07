"Junge Frau": Der Tweet zu Laschet, der nach dem Hochwasser viral geht

Die meisten Menschen in Deutschland sind geschockt über die Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. In der Hocheifel, die es am schlimmsten getroffen hat, haben die Bewohnerinnen und Bewohner, derartige Verwüstungen noch nie erlebt. Zahlreiche Menschen sind ums Leben gekommen, weil die Hilfskräfte sie nicht rechtzeitig erreichen konnen. Doch auf Twitter trenden unterdessen #JungeFrau und #Laschet. Allerdings bleibt #Hochwasser mit mehr als 89.000 Tweets am Donnerstagabend vorn.

Mit Hubschraubern und Booten musste die Feuerwehr Leute von den Dächern ihrer Häuser oder Autos retten. Vielerorts ist der Strom ausgefallen.

Nicht nur Meteorologen erklären das Hochwasser durch die Klimakrise. Während bei den meisten großen Flüssen Schutzeinrichtungen gegen Übetflutungen eingerichtet wurden, gibt es solche bei Bächen und klieine Flüssen kaum.

Im Interview mit dem WDR entgegnet der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Kanzlerkandidat der CDU, Armin Laschet, der überraschten Moderatorin Susanne Wieseler: "Entschuldigung, junge Frau. Weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik."

Zuvor hatte Laschet allerdings auch erklärt, dass im Kampf gegen die Klimakrise "mehr Tempo" notwendig sei. "Der Klimawandel entsteht ja nicht in einem Bundesland, sondern weltweit. Da brauchen wir mehr Dynamik", sagte der Kanzlerkandidat.

Der Tweet des Journalisten Patrick Diekmann mit dem Videoausschnitt des Gesprächs der "Aktuellen Stunde" geht viral.

Dass die Hochwasser-Lage zu Wahlkampfzwecken genutzt wird, ist ebenfalls ein Thema auf Twitter. Die FAZ titelt "Wieder ein Gummistiefel-Wahlkampf".

Und der RTL-Redakteur meint, das Hochwasser sei "ein Charaktertest der Kandidaten".

Übrigens war die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer vor Ort im Hochwasser-Gebiet - im Schlepptau hatte sie den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz.