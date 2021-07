Hochwasser-Katastrophe: 80 Tote, sehr viele Menschen vermisst

Im Landkreis Ahrweiler wurden nach der Flut-Katastrophe noch 1.300 Menschen vermisst - wie das Landratsamt mitteilte. Da die Handy-Netze zusammengebrochen waren, war es schwierig, vermisste Menschen zu erreichen.

Durch die Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen - wie die Behörden an diesem Freitag mitteilten, gibt es in Rheinland-Pfalz mindestens 50, in NRW mindestens 30 Todesopfer.

Angela Merkel, die sich in Washington aufhält, sprach von einer "Tragödie" und versprach den betroffenen Menschen in Deutschland nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden: "Wir werden sie in dieser schwierigen, schrecklichen Stunde nicht alleine lassen und werden auch helfen, wenn es um den Wiederaufbau geht."

Zahlreiche Häuser waren nach Unterspülungen eingestürzt. Es besteht Einsturz-Gefahr für weitere Gebäude.

Besonders schlimm betroffen war der 700-Einwohner Ort Schuld im Landkreis Ahrweiler.

An mehreren Orten - auch in der Schweiz- drohen Dämme zu brechen. In der Stadt Luzern wurden mehrere Brücken gesperrt, denn der Pegel des Vierwaldtstädter Sees steigt an diesem Freitag weiter an.