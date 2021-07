Hochwasser: Mehr als 100 Tote - Angst vor Dammbrüchen

Der Fluss Ahr bei Schuld im Norden von Rheinland-Pfalz führt immer noch jede Menge Wasser und gleicht einem reißenden Strom. 50 Häuser nahmen in Schuld Schaden. Im Kreis Ahrweiler, zu dem die Ortschaft gehört, sind mindestens 28 Menschen in Folge des Hochwassers ums Leben gekommen, allein zwölf in einer Behinderteneinrichtung in Sinzig, die rund 100 Meter von der Ahr entfernt liegt.

Flutschäden in NRW und Rheinland-Pfalz 1 2 Nach der Flut in Bad Münstereifel B&S/(c) B&S 1 2 Bad Münstereifel im Kreis Euskirchen B&S/(c) B&S 1 2 Sicht auf Insul, Rheinland-Pfalz Michael Probst/ Associated Press 1 2 Insul Michael Probst/ Associated Press 1 2 Straße zwischen Insul und Schuld Michael Probst/ Associated Press 1 2 Überflutungsschäden in Schuld, Rheinland-Pfalz Thomas Frey/ dpa 1 2 Sicht auf Schuld Christoph Reichwein/(c) TNN 1 2 Überflütung in Altenburg südlich von Bonn TV7/(c) TV7 1 2 Hagen am Mittwochmorgen Alex Talash/ dpa 1 2 Schäden in Hagen Martin Meissner/ Associated Press 1 2 Hagen Martin Meissner/ Associated Press 1 2 Bundeswehr hilft in Hagen Martin Meissner/ Associated Press 1 2 NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet besucht Feuerwehr in Hagen Martin Meissner/ Associated Press

Landesweit sind es in Rheinland-Pfalz mindestens 60 Tote, gab Ministerpräsidentin Malu Dreyer bekannt. Sie ordnete Trauerbeflaggung an, die Landesregierung hat ein Spendenkonto eingerichtet.

Deutschlandweit ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 100 angewachsen. Viele Menschen werden noch vermisst. In Nordrhein-Westfalen starben mindestens 43 Personen.

Aufgrund der Wassermassen läuft die Rurtalsperre in der Eifel über, an der Steinbachtalsperre südlich von Euskirchen droht ein Dammbruch. „Die Wassermenge, welche in die Talsperre hineinläuft, wird zeitlich versetzt auch über die Hochwasserentlastungsrinne ablaufen. Durch die Hochwasserentlastungsrinne ist jederzeit sichergestellt, dass die Talsperre keinen Schaden nimmt. Dennoch ist im Nachgang mit Überschwemmungen im Unterlauf der Rur zu rechnen. Die entsprechenden Einrichtungen des Katastrophenschutzes und die Kommunen an der Rur sind informiert worden. Durch die Ausuferungen sind Überflutungen von Kellern und Häusern zu erwarten“, meldet der Wasserverband Eifel-Rur.

In Nordrhein-Westfalen sind laut Innenministerium rund 19 000 Einsatzkräfte an der Umsetzung von Rettungs-, Bergungs- und Vorbeugungsmaßnahmen beteiligt.